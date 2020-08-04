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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #رهو المطرية لم يتبين لها نهاية مؤكدة حتى الآن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تعود درجة الحرارة إلى قيمها الطبيعية في الشمال والشرق والوسط هذا الأسبوع، وانحسار تدريجي للموجة الحارة التاريخية".
وتابع: "تستمر حالة #رهو المطرية المتميزة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وغرب #نجران".
وأردف: "من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من جازان وسهول تهامة".
واختتم: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة، خاصة في الشمال".
حالة الطقس الأرصاد
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 08:44 AM
قال: حالة هطولاتها متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة وغرب نجرانلا نهاية مؤكدة لـ "رهو" الماطرة حتى الآن.. "المسند": هنا موعد رحيل الموجة الحارة
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #رهو المطرية لم يتبين لها نهاية مؤكدة حتى الآن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تعود درجة الحرارة إلى قيمها الطبيعية في الشمال والشرق والوسط هذا الأسبوع، وانحسار تدريجي للموجة الحارة التاريخية".
وتابع: "تستمر حالة #رهو المطرية المتميزة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وغرب #نجران".
وأردف: "من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من جازان وسهول تهامة".
واختتم: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة، خاصة في الشمال".
، لا نهاية مؤكدة لـ "رهو" الماطرة حتى الآن.. "المسند": هنا موعد رحيل الموجة الحارة ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر لا نهاية مؤكدة لـ "رهو" الماطرة حتى الآن.. "المسند": هنا موعد رحيل الموجة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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