محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويُديم عليها أمنها واستقرارها. 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 08:18 AM رفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد Advertisements رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويُديم عليها أمنها واستقرارها. الكلمات المفتاحية ، رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ،

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