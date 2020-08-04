بالفيديو..مواطنون يتطوعون لانتشال سيارة من الغرق في مياه الأمطار

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مقطع فيديو تطوع عدد من الشباب بجازان، لإنقاذ سيارة مواطن من الغرق في مياه الأمطار. وثق مقطع فيديو تطوع عدد من الشباب بجازان، لإنقاذ سيارة مواطن من الغرق في مياه الأمطار. وشهدت منطقة جازان هطولا غزيرا للأمطار ننتج عنه تجمع للمياه وغرق الشوارع بسبب سوء التصريف. Advertisements وكانت أمانة جازان قد أوضحت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25 % من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ حيث صرفت مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.

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