موعد عودة مكاتب الأحوال للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

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ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن موعد عودة المكاتب إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى.

وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر: إنها لا تعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ، وسيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 19/ 12/ 1441هـ.

جهود مستمرة للأحوال:

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يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الإستراتيجي “البريد السعودي”.

تم ذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزًا خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيًّا وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

