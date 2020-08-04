حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.





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