السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 30 إصابة بكورونا مجددا



سول 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس

ورفعت الحالات الجديدة، وهي 21 حالة من الخارج و 13 إصابة محلية، إجمالي حالات كوفيد- 19 في كوريا الجنوبية إلى 14423 حالة، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 2482 حالة في كوريا الجنوبية.

ولم تسجل البلاد أي وفيات إضافية، حيث استقرت حصيلة الوفيات عند 301، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

// انتهى //

07:51ت م

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سول 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج نحو ضعف الإصابات المحلية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).ورفعت الحالات الجديدة، وهي 21 حالة من الخارج و 13 إصابة محلية، إجمالي حالات كوفيد- 19 في كوريا الجنوبية إلى 14423 حالة، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وبلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 2482 حالة في كوريا الجنوبية.ولم تسجل البلاد أي وفيات إضافية، حيث استقرت حصيلة الوفيات عند 301، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.// انتهى //07:51ت م0015

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