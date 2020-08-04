السعودية اليوم / البرازيل تسجل 16641 حالة جديدة و 561 وفاة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس

ويعد هذا أقل معدل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الثامن من يونيو. ووفقا لوزارة الصحة، بلغت حالات التعافي حوالي 70% من إجمالي عدد حالات الإصابة بواقع مليون و 912 ألف و 319 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة إلى 743 ألفا و334 حالة.

وتم تسجيل 561 حالة وفاة جديدة بكوفيد19- ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 94665 حالة.

وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي،وتحتل حاليًا المرتبة الثانية عالميا في عدد حالات الاصابة والوفيات بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.

// انتهى //

06:42ت م

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ريو دي جانيرو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بمقدار 16641 حالة مساء امس الاثنين، لتصل إلى مليونين و 750 ألف و 318 حالة، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.ويعد هذا أقل معدل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الثامن من يونيو. ووفقا لوزارة الصحة، بلغت حالات التعافي حوالي 70% من إجمالي عدد حالات الإصابة بواقع مليون و 912 ألف و 319 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة إلى 743 ألفا و334 حالة.وتم تسجيل 561 حالة وفاة جديدة بكوفيد19- ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 94665 حالة.وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي،وتحتل حاليًا المرتبة الثانية عالميا في عدد حالات الاصابة والوفيات بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.// انتهى //06:42ت م0003

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