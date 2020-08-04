شكرا لقرائتكم رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-04 رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج متابعات الخليج 365 - واس رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويديم عليها أمنها واستقرارها.



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