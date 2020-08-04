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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير نجران يستمتع بالأجواء الخلابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):وثق مقطع فيديو، جانبا من زيارة الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، لأحد المناطق السياحية بمحافظة بدر الجنوب، تزامنًا مع هطول الأمطار.
وظهر الأمير جلوي جالسًا على كرسيه مستمتعًا بالأجواء الخلابة وسط شلالات الجوراء والخضرة، ويحتسي قهوته.
وكانت نجران قد شهدت حالة مطرية أمس الاثنين، ما دفع الأهالي للخروج للاستمتاع بالأجواء.
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