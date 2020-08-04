شكرا لمتابعة خبر عن كيفية طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار الكهربائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت شركة الكهرباء، أنه يمكن طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار الكهربائي من خلال التواصل مع خدمة المشتركين.
وبينت أنه يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية، وفواتير الصيانة والأضرار مع الطب المقدم.
جاء ذلك ردًا على شكوى مواطنة طالبت بالتعويض عن انقطاع الكهرباء المتكرر، ما تسبب في تلف الثلاجة.
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