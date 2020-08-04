شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: ترك التدخين يوفر 1000 ريال شهريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عدد الدكتور فهد الخضيري، الفوائد التي تعود على الشخص عند اقتلاعه عن التدخين، والتي أهمها الحفاظ على الصحة.

وقال الخضيري في رسالته للمدخنين: " اترك التدخين لعدة عوامل مجتمعة ومنها احتساب الأجر بتركه وإرضاءا لله.

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وتابع: " الحفاظ على صحتك من التدهور البطيء وتلف القلب والرئة والسرطان، توفير المال حيث ستوفر الف ريال بالشهر " .

وأضاف الخضيري أنه من فوائد ترك التدخين: " كسب رضى الوالدين، والحفاظ على صحة الأطفال والمحيطين، إضافة للحفاظ على نضارة البشرة والحيوية ".