

نواكشوط 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 حالة إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 6382 حالةً، فيما وصل عدد حالات الوفيات 157 حالةً.

// انتهى //

23:44ت م

0135



نواكشوط 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 6382 حالةً، فيما وصل عدد حالات الوفيات 157 حالةً.// انتهى //23:44ت م0135

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.