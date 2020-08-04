شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحول عاصفة «إيسياس» إلى إعصار ... والسفارة تحذر والان نبدء بالتفاصيل
كما ذكر مركز الأعاصير الوطني ، أن العاصفة إيسياسمن المتوقع أن يصل اليابسة إلى قوة الأعاصير أو بالقرب منها الليلة ، وسوف تجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة على نطاق واسع إلى أجزاء كثيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة حتى صباح الأربعاء.
فيما تأمل السفارة من المواطنين الحذر وأخذ الحيطة في تلك المناطق والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ. حفظ الله الجميع.
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