شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحول عاصفة «إيسياس» إلى إعصار ... والسفارة تحذر والان نبدء بالتفاصيل

نبهت سفارة المملكة

المواطنين المتواجدين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية ، نظراً للتحذير الذي أصدره مركز الأعاصير الوطني ، في

إمكانية تحول العاصفة

لاعصار

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في الولايات المتحدة الأمريكيةايسياس

كما ذكر مركز الأعاصير الوطني ، أن العاصفة إيسياس

من المتوقع أن يصل اليابسة إلى قوة الأعاصير أو بالقرب منها الليلة ، وسوف تجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة على نطاق واسع إلى أجزاء كثيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة حتى صباح الأربعاء.

فيما تأمل السفارة من المواطنين الحذر وأخذ الحيطة في تلك المناطق والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ. حفظ الله الجميع.