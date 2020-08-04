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الأمطار تغرق شوارع كورنيش جازان والأمانة تستنفر
تحولت إلى بحيرات وبِرَك للمياه بكميات كبيرة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
تحولت شوارع المنطقة المركزية بكورنيش جازان الشمالي إلى بحيرات، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان، مساء أمس الاثنين، وأدت إلى غرق العديد من شوارع والطرق، وأعاقت حركة المارة والسيارات، في واقعة هي الثانية من نوعها في مدينة جازان خلال 3 أيام.
حادثة تتكرر عند هطول الأمطار:
يأتي ذلك بعد نشر “متابعات الخليج 365”، خبرًا تحت عنوان “شاهد.. الأمطار تغرق المنطقة المركزية بكورنيش جازان!”، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة، في أول أيام عيد الأضحى، على منطقة جازان ومحافظاتها، والتي أدت إلى غرق العديد من شوارع وطرق مدينة جازان، وتحولت إلى بحيرات وبِرَك لمياه الأمطار بكميات كبيرة، وحاصرت المحال التجارية وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات، وخصوصًا الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية ودوار الكورنيش الواقع بجوار مكتبة جرير.
وتعتبر هذه الحادثة والتي تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة، وتكشف مدى سوء واقع تصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة جازان، ورصدتها عدسة “متابعات الخليج 365” خلال الشهور الماضية، وكان آخرها قبل 8 أشهر، في ظل عجز أمانة جازان عن إيجاد حلول ومعالجة تكرار غرق المنطقة المركزية عند هطول الأمطار الغزيرة.
الأمانة تستنفر لتصريف تجمعات المياه:
واستنفرت أمانة جازان والبلديات التابعة لها من أجل تصريف تجمعات المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان ومحافظات المنطقة اليوم، والتي نتج عنها تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بالشوارع والطرقات.
وانتشرت آليات ومعدات الأمانة بعدة شوارع في مدينة جازان لنزح وتصريف تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والأحياء والمواقع التي لا تشملها شبكات تصريف المياه المنفذة أو المخدومة بتلك الشبكة، بوساطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه، وتم سحب كميات كبيرة من المياه، ولا يزال العمل مستمرًّا منذ عصر اليوم.
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