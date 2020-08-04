شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ في عيد ميلاده: " 39 عامًا من العمر راحت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يوافق اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، التاسع والثلاثين. يوافق اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، التاسع والثلاثين. وقال آل الشيخ: " 39 عام من العمر راحت، وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة " . Advertisements وغابت عن رسالة آل الشيخ روح الاحتفال بعيد الميلاد نظرا للوعكة الصحية التي يمر بها مؤخرا، حيث سافر إلى نيويورك فى رحلة علاج. ومن جانبه احتفل الفنان عبد المجيد عبدالله بميلاد آل الشيخ على طريقته الخاصة، حيث بادر بتهنئته بمقطوعة فنية.

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