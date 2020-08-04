شكرا لقرائتكم خبر عن رصد «مخالفات الدبابات» في شاطئ العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية تتابع وترصد أي مخالفات قد تقع في شاطئ العزيزية، ومنها تأجير «الدبابات»، موضحا أنه يتم تنظيم حملات دورية لمخالفة وحجز الدبابات المخالفة، لعدم توافر وسائل السلامة والعمل دون أي ترخيص.

ضوابط واشتراطات

وبين م. الزايدي أن أمانة المنطقة الشرقية خصصت مواقع محددة بشاطئ نصف القمر، تسمح بمزاولة تأجير الدبابات وفق ضوابط واشتراطات، تتمثل في توافر وسائل السلامة، ومواقع محاطة بالحماية، وغيرها العديد من الاشتراطات، فيما يمنع مزاولة تأجير الدبابات بشاطئ العزيزية بشكل تام.

إجراءات السلامة

وطالب عدد من مرتادي مواقع الدبابات في شاطئ العزيزية بإعادة النظر في تلك المواقع، وتشديد الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة مرتادي الدبابات، نظرا لخطورة موقعها لقربه من الطريق الرئيسي وعدم التزام أصحابها بتحقيق إجراءات السلامة.

قفازات ومعقمات

وأوضح هشام الملأ أنه حضر ليلعب أطفاله في الدبابات، وأنه أحضر كافة الإجراءات الاحترازية معه، من كمامات للأطفال، وقفازات، وتوفير معقم يدين في السيارة، مبينا أن العامل لا يرتدي كمامة.

وأكد أنه حضر لهذا الموقع، لأنه توجد به حدود، للتأكد من سلامة الأطفال، وأن العامل يتابعهم في حال التعطل أو أي أمر آخر، بحكم أن موقعه مغلق، وله حدود معينة.

وسائل الأمان

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وأضاف إن الخوذة ووسائل الأمان، من الضروريات في مواقع الدبابات، وأنهم في هذه المواقع لا يوفرونها، مطالبا البلدية بمتابعتهم وإجبارهم على توفيرها، والتأكد من تحقيقهم لكامل إجراءات السلامة، ومعاقبة من يخالف ذلك، وأوصى الأهالي بمتابعة أبنائهم وعدم الاعتماد على صاحب موقع الدبابات، خاصة في ظل فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مشددا على ضرورة إحضار كامل الإجراءات الاحترازية، وعدم انتظار ذلك من أصحاب مواقع الدبابات.

هيئة مخصصة

وبين حميدي شاكر أن نسبة الأمان في مواقع الدبابات لا تحقق أكثر من 50%، مبينا أنهم لا يلتزمون بتوفير وسائل الأمان والخوذة، وأنه حضر لكثرة طلبات أبنائه للعب. وأضاف إن التزام العمالة في هذه المواقع غير كامل، وطالب بأن تكون هناك هيئة مخصصة لهذه المواقع، لمتابعتها والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة، والتأكد من التزام العمالة حتى تتحقق السلامة للأطفال الذين يلعبون في الدبابات.

خطر كبير

وأشار جاسم محمد إلى أنه ليس هناك إجراءات سلامة في مواقع الدبابات، خاصة للأطفال، مبينا أن الموقع ضيق، ما يتسبب في وقوع حوادث بين الدبابات، وقد تشكل خطرا للوفاة، وأن الخطر الأكبر يكمن في وجود هذه المواقع على الطريق العام، إذ أنها لا تبعد عنه أكثر من 10 أمتار.

وبين أنه لعب مع أطفاله بالدبابات، ووجد أنه لا تتوافر الخوذة ولا أي إجراءات احترازية، مطالبا بمتابعة هذه المواقع ورفع مستوى السلامة فيها، وإبعادها عن الطريق العام ومواقع تواجد العوائل ووضع مساحات خاصة وواسعة لهذه الدبابات.

موقع مفتوح

وأكد أسامة الحارثي أنه لا توجد مضامير، وهي من أهم إجراءات السلامة للأطفال، خاصة أن الموقع مفتوح وقريب من الطريق العام، والمضامير هي أحد إجراءات السلامة، مطالبا بأن تكون مواقع الدبابات قريبة من مواقع تتواجد بها سيارات إسعاف لأهمية ذلك الأمر، وأوصى الأهالي بالانتباه لأطفالهم والبقاء بالقرب منهم.