شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ 10 أشخاص احتجزتهم أمطار مكة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ 10 أشخاص احتجزتهم الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات منطقة مكة المكرمة مساء أمس الاثنين، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن الإدارات العامة للدفاع المدني بمحافظات المنطقة استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسة والنقاط المهمة ومواقع السدود، كما تم تفعيل غرف عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلاً حسب اختصاصه.

وأشار "القرني" الى أنه تم تسجيل عدد من البلاغات منها احتجاز 5 أشخاص بمجرى وادي تربة تم إخراجهم 3 منهم بحالة جيدة ونقل حالتين لمستشفى تربة العام عن طريق الهلال الأحمر، إضافة الى بلاغ عن احتجاز 4 أشخاص بمجرى أحد الشعاب (بمركز الحشرج) بمحافظة تربة، تم إخراجهم عن طريق الدفاع المدني بصحة جيدة، وبلاغ عن احتجاز شخص بمجرى وادي الخمرة (شعيب حوال) بمحافظة تربة تم إخراجه عن طريق الدفاع المدني والمواطنين بصحة جيدة.

واهاب " القرني " بالجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الاجسام المتحركة عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم ترك الاطفال بمفردهم متمنين السلامة للجميع