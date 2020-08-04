شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف آلام 3369 مريضا بمركز الجعدة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

راجع مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3369 مريضا، خلال الفترة من 16 - 22 يوليو 2020.

وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ 534، وقسم الباطنية 368 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 85، وقسم المصابين بالأوبئة 218، وقسم التغذية العلاجية 87، وقسم التوعية والتثقيف 780 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 129 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 7 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 278 فرداً، وقسم الولادة 3 حالات. كما راجع قسم الأشعة 22 شخصاً وأجري الفحص المخبري لـ 428 مراجعاً، وصرفت الأدوية لـ 1,453 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 724 فردًا.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في المحافظة، وجرى خلال تلك الفترة، ضخ 368,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 245,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.