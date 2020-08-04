شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف آلام 3369 مريضا بمركز الجعدة الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ 534، وقسم الباطنية 368 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 85، وقسم المصابين بالأوبئة 218، وقسم التغذية العلاجية 87، وقسم التوعية والتثقيف 780 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 129 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 7 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 278 فرداً، وقسم الولادة 3 حالات. كما راجع قسم الأشعة 22 شخصاً وأجري الفحص المخبري لـ 428 مراجعاً، وصرفت الأدوية لـ 1,453 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 724 فردًا.
كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في المحافظة، وجرى خلال تلك الفترة، ضخ 368,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 245,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيف آلام 3369 مريضا بمركز الجعدة الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.