شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع مخالف في «بدروم» بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، مستودعا مخالفا، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد. وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية م. عمر المالكي، أن الفرق الرقابية ضبطت المستودع المخالف للاشتراطات في بدروم عمارة سكنية، بعد رصد مجموعة من المخالفات، ومن بينها تخزين المواد بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة، مبينا أنه تم التحفظ على ما في المستودع من مواد وإغلاقه فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأكد حرص أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

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