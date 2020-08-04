شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان المتنقلة تعالج مستفيديها بحجة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات خلال الفترة من 23 - 29 يوليو 2020 في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 91 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 61 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ80 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضًا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 23 - 29 يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 161 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 52 شخصًا، وعيادة التنويم والعلاج 16 مستفيدًا، والصيدلية 180 شخصًا، وقسم معالجة الوبائيات 161 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 150 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
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