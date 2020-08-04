شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق ومطاعم الطائف والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة الطائف من جولاتها الرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطابخ، إضافة إلى دعم خطة النظافة والإصحاح البيئي في كافة المواقع مع التركيز على الخدمات التي تربط العديد من المناطق بالطائف ومكة المكرمة. وأوضح أمين الطائف م. محمد آل هملي أن الأمانة تعمل على عدة محاور لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار، مشيرا إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قبل الفروع والإدارات الإشرافية وتتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

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