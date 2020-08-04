شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي عسير وجازان إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أهمية اتباع إرشادات السلامة لتجنب مخاطر الحالات الماطرة.

وطالب متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد، المواطنين والمقيمين بالحذر، وذلك بعد تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على المنطقة.

وأكد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتًا النظر إلى أن مدني عسير يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بجازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، مصاحبة لجريان السيول وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/ س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.