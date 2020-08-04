شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا وأنشطة ترفيهية لـ600 يتيم في مأرب وعدن والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدايا للأطفال الأيتام باليمن، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية، في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واستفاد من الأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع «بذرة أمان» بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.