شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 1327 لغما حوثيا من الأراضي اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام، 1327 لغما خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020. وشملت الألغام «لغما واحدا مضادا للأفراد، و96 لغما مضادة للدبابات، و1229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة». وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177.637 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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