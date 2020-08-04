شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بيانات خريجي الفصل الصيفي بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل خريجي وخريجات الفصل الصيفي إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لضمان تسليمهم وثائق التخرج إلى منازلهم عبر البريد الممتاز. وأوضح وكيل الجامعة د. زهير العمري أن العمادة تواصل للعام الثاني تقديم خدمة «وثيقتك إلى باب بيتك»، التي تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجانًا من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، لتصل إليهم في مواقعهم سواءً داخل المنطقة وخارجها. وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءًا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة. وأكد «العمري» أن العمادة ستبدأ بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر البريد الممتاز بدءًا من 19 - 23/‏ 12/‏ 1441هـ، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم، وأضافوا العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

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