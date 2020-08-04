شكرا لقرائتكم خبر عن 3013 مراجعا لمركز «تأكد» بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بأنه جرى فحص 3013 مراجعًا للمركز منذ افتتاحه وحتى أمس، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى استقبال المواطنين والمقيمين ممن لا يشتكون من أعراض ويرغبون في الكشف والتأكد من سلامتهم، وذلك بعد حجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، وأخذ عيّنات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق عبر مسارين دون الحاجة لمغادرة المستفيد مركبته.
وأكدت صحة تبوك أن المركز يعمل وفق الإجراءات الاحترازية، الصادرة من الوزارة، وتنفذ الفحص طواقم طبية وإدارية مدربة ومؤهلة.
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