شكرا لقرائتكم خبر عن والدة إبراهيم العقيلي في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل
انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، في أحد مستشفيات بريدة بالقصيم، لولوة محمد الدخيّل، والدة إبراهيم العقيلي.
و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة إبراهيم العقيلي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.