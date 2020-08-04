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والدة إبراهيم العقيلي في ذمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، في أحد مستشفيات بريدة بالقصيم، لولوة محمد الدخيّل، والدة إبراهيم العقيلي.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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