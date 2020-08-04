شكرا لقرائتكم خبر عن والدة إبراهيم العقيلي في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس، في أحد مستشفيات بريدة بالقصيم، لولوة محمد الدخيّل، والدة إبراهيم العقيلي.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.