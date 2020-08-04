شكرا لقرائتكم خبر عن 153 ألف زيارة لرفع مستوى الالتزام بالمؤسسات الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والتقيّد بالاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
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