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153 ألف زيارة لرفع مستوى الالتزام بالمؤسسات الصحية

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نفذت فرق الالتزام بوزارة الصحة أكثر من 153 ألف زيارة «جزئية» وتركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، وشملت الزيارات جميع أنواع المؤسسات الصحية، منها أكثر من 37 ألف زيارة للمستشفيات وأكثر من 39 ألف زيارة للمجمعات الطبية وأكثر من 6800 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي وأكثر من 69 ألف زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية.

وأوضحت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس «»، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والتقيّد بالاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

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