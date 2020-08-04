شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ أشهر.. أعلى المدن دون 90 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

لأول مرة منذ أشهر، لم تتجاوز أعلى مدن المملكة العربية السعودية تسجيلًا لإصابات فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، الـ90 إصابة في 24 ساعة، إذ سجلت الرياض أعلى حصيلة إصابات يومية بـ89 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بـ«كورونا»، فيما تم تسجيل 1972 حالة تعافٍ إضافية، و32 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة»، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 280.093 حالة، من بينها 35.091 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2017 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 242.053 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2949 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلًا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الرياض 89، الهفوف 75، الدمام 65، مكة المكرمة 54، المدينة المنورة 51، جدة 50، أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الهفوف 182، الرياض 137، المبرز 95، الطائف 91، مكة المكرمة 81، الدمام 79، حائل 73، خميس مشيط 73، جدة 70، حفر الباطن 65، المدينة المنورة 48، بريدة 44، الخبر 38.