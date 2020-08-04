46 مخالفة في 600 جولة رقابية.. وتعقيم وتطهير 669 موقعا

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وتمكنت فرق الإصحاح البيئي، التابعة للأمانة، من تطهير وتعقيم 669 موقعًا، باستخدام 168.579 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 9543 فردًا، ضمن الكوادر البشرية بالنظافة.
وتأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي كثّفتها الفرق الميدانية، وذلك استكمالًا لما بدأت به منذ بدء الجائحة؛ لتحقيق المصلحة العامة والهدف الرئيس.
وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف من خلالها التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للجميع، ودَعت جميع المواطنين والمقيمين، للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.
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