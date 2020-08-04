شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دائمة من القيادة لرعاية ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على الإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم، وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم امتدادا لنهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله-.
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