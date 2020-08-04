شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دائمة من القيادة لرعاية ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م.عبدالرحمن عداس، أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج أتى بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، داعيا الله -جل وعلا- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على الإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم، وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم امتدادا لنهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله-.