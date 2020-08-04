اخبار السعوديه

متابعة دائمة من القيادة لرعاية ضيوف الرحمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دائمة من القيادة لرعاية ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م.عبدالرحمن عداس، أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج أتى بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، داعيا الله -جل وعلا- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على الإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم، وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم امتدادا لنهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله-.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متابعة دائمة من القيادة لرعاية ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا