شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 7 ملايين م3 مياه بمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

ضخت شركة المياه الوطنية خلال موسم الحج أكثر من 7 ملايين متر مكعب مياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الشركة تحقيق معدل ساعات ضخ مستمر على مدار الساعة دون أي انقطاعات بالمشاعر المقدسة، ومعدل ضخ بلغ 21 ساعة باليوم بشبكات المياه بمكة المكرمة، وتوفير كميات خزن مياه احتياطي بمنظومات الخزن الإستراتيجي والتشغيلي في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بلغت في ذروتها قرابة 2.5 مليون متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الخطة المتحققة بفضل الله كانت مدعومة بمنظومات التحكم الرقمية والذكية التابعة للشركة وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم مع الشركاء الدائمين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكرت الشركة أنه بالتوازي مع ذلك فقد سارت كفاءة التشغيل لمنظومات الخدمات البيئية خلال الموسم حسب الخطة الموضوعة، حيث بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذا العام 1441هـ، أكثر من 4.5 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أن كميات عبوات مياه زمزم المباركة التي تم توزيعها من قبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لنفس الفترة بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف عبوة سعة 5 لترات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، مقدمة شكرها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت معها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق حج صحي وآمن.