شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون زائر ومستمع لترجمة خطبة عرفة الفورية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إحصائيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج ١٤٤١هـ، تجاوز ٢٢ مليون زائر، فيما بلغ عدد المستمعين 7.5 مليون، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمةً إلى لغتهم.

وأشارت إلى أن نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة، تمثلت في ٢٠.٢٪ للغة الأوردية ووصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستمع، و١٣.٥٪ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و١١.٩٪ للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب ٩٠٠ ألف، وأما اللغة الفرنسية فاستمع إليها ما يقارب ٧٣٥ ألفًا بنسبة ٩.٨٪، واستمع ما يقارب ٧١٥ ألفًاً يمثلون نسبة ٩.٥٪ للغة الملاوية، و٩.٥٪ للغة الصينية، ووصل عددهم إلى أكثر من 700 ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب ٦٧٠ ألفًا بنسبة ٨.٩٪، واستمع ٨.٣٪ للترجمة التركية بعدد يقترب من ٦٢٠ ألف شخص، واستمع للترجمة الهوساوية أكثر من ٦٢٠ ألف مستمع بنسبة تصل إلى ٨.٣٪، وأخيرًا استمع سبعة آلاف شخص للترجمة الروسية بنسبة ٠.١٪ من إجمالي عدد المستمعين. وبيّنت الإحصائيات الدول الأكثر زيارة للموقع وهي: السعودية، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنجلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بالتزامن على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ترجمتها بـ١٠ لغات وبثها عبر تطبيق «Arafat Sermon»، ومنصة «منارة الحرمين»، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق «حرمين».