اخبار السعوديه

29 مليون زائر ومستمع لترجمة خطبة عرفة الفورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون زائر ومستمع لترجمة خطبة عرفة الفورية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إحصائيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج ١٤٤١هـ، تجاوز ٢٢ مليون زائر، فيما بلغ عدد المستمعين 7.5 مليون، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمةً إلى لغتهم.

وأشارت إلى أن نسب الاستماع وعدد الأشخاص الذين استمعوا للترجمة الفورية حسب اللغات المختلفة، تمثلت في ٢٠.٢٪ للغة الأوردية ووصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستمع، و١٣.٥٪ للإنجليزية يمثلون أكثر من مليون شخص، و١١.٩٪ للغة البنغالية ووصل عددهم لما يقارب ٩٠٠ ألف، وأما اللغة الفرنسية فاستمع إليها ما يقارب ٧٣٥ ألفًا بنسبة ٩.٨٪، واستمع ما يقارب ٧١٥ ألفًاً يمثلون نسبة ٩.٥٪ للغة الملاوية، و٩.٥٪ للغة الصينية، ووصل عددهم إلى أكثر من 700 ألف شخص، كما استمع للفارسية ما يقارب ٦٧٠ ألفًا بنسبة ٨.٩٪، واستمع ٨.٣٪ للترجمة التركية بعدد يقترب من ٦٢٠ ألف شخص، واستمع للترجمة الهوساوية أكثر من ٦٢٠ ألف مستمع بنسبة تصل إلى ٨.٣٪، وأخيرًا استمع سبعة آلاف شخص للترجمة الروسية بنسبة ٠.١٪ من إجمالي عدد المستمعين. وبيّنت الإحصائيات الدول الأكثر زيارة للموقع وهي: ، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنجلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بالتزامن على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ترجمتها بـ١٠ لغات وبثها عبر تطبيق «Arafat Sermon»، ومنصة «منارة الحرمين»، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق «حرمين».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 29 مليون زائر ومستمع لترجمة خطبة عرفة الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا