شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة»: خطط تشغيلية وفق أعلى المعايير والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج 1441هـ، والتي تم اعتمادها في وقت سابق ونفذت وفق أعلى المعايير.

وأشار مستشار رئيس الهيئة لمشاريع مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة م.علاء النفيعي، إلى الدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الهيئة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها، وخاصة المتعلقة بالمشاعر المقدّسة التي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، وتوجيهه الدائم بالتنفيذ وفقاً لأعلى المعايير. واشتملت الخطة التشغيلية للهيئة على مشاريع تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ، وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدّسة. وهدفت الخطة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة التي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدّسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

ولفت إلى أن التنسيق المتواصل للهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة وحلقات النقاش التي عقدتها الهيئة خلال العام، أسفر عن إنجاح موسم الحج.