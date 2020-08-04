شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة»: خطط تشغيلية وفق أعلى المعايير والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مستشار رئيس الهيئة لمشاريع مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة م.علاء النفيعي، إلى الدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الهيئة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها، وخاصة المتعلقة بالمشاعر المقدّسة التي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، وتوجيهه الدائم بالتنفيذ وفقاً لأعلى المعايير. واشتملت الخطة التشغيلية للهيئة على مشاريع تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ، وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدّسة. وهدفت الخطة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة التي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدّسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.
ولفت إلى أن التنسيق المتواصل للهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة وحلقات النقاش التي عقدتها الهيئة خلال العام، أسفر عن إنجاح موسم الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر «تطوير مكة»: خطط تشغيلية وفق أعلى المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.