اخبار السعوديه

حجز إلكتروني بمسالخ «ملكية الجبيل»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز إلكتروني بمسالخ «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها بمسالخ الهيئة الملكية بالجبيل، 2011 أضحية، وتم ذبح 780 أضحية في أول أيام العيد، و690 أضحية في ثاني أيام العيد، وبلغ عدد الأضاحي لليوم الثالث 541.

ولم تشهد مسالخ الجبيل الصناعية ازدحامًا خلال أيام العيد، نظرًا لتنظيم إدارة خدمات الأملاك، للمسالخ، من خلال الحجز الإلكتروني، والتنسيق لعملية التسليم والاستلام، ضمن الاحترازات والاشتراطات الوقائية.

وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري، أن حجز مواعيد ذبح الأضاحي، تم بطريقة سهلة وسلسة عبر الموقع الإلكتروني «أضحية»، وبدأ المستفيد باختيار الوقت المناسب، والمسلخ، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والتعليمات، وبعد ذلك توجب على المستفيد تأكيد حجزه، والتسديد، والحضور في الوقت المحدد، لتسلم الأضحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجز إلكتروني بمسالخ «ملكية الجبيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا