شكرا لقرائتكم خبر عن حجز إلكتروني بمسالخ «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل
ولم تشهد مسالخ الجبيل الصناعية ازدحامًا خلال أيام العيد، نظرًا لتنظيم إدارة خدمات الأملاك، للمسالخ، من خلال الحجز الإلكتروني، والتنسيق لعملية التسليم والاستلام، ضمن الاحترازات والاشتراطات الوقائية.
وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري، أن حجز مواعيد ذبح الأضاحي، تم بطريقة سهلة وسلسة عبر الموقع الإلكتروني «أضحية»، وبدأ المستفيد باختيار الوقت المناسب، والمسلخ، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والتعليمات، وبعد ذلك توجب على المستفيد تأكيد حجزه، والتسديد، والحضور في الوقت المحدد، لتسلم الأضحية.
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