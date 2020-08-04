موعد صرف الدفعة 33 شهر أغسطس من حساب المواطن

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام عن موعد صرف الدفعة 33 شهر أغسطس، حيث اقترب موعد صرف الدفعة 33 من حساب المواطن، حيث يفصلنا عن الموعد الرسمي للصرف 5 أيام، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية نعرض لكل متابعينا موعد الصرف الرسمي الدفعة 33 شهر أغسطس، ونتائج الأهلية دفعة شهر أغسطس.

حساب المواطن 1441:

يعد حساب المواطن من أهم البرامج التي تحصل على دعم من قبل الحكومة السعودية، حيث تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والفقيرة وذات الدخل المحدود لعيش حياة كريمة، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا.

موعد صرف الدفعة 33 شهر أغسطس:

يتم صرف الدفعة المقرر صرفها في الموعد المحدد لها حيث أمر الملك السعودي بعد إنطلاق البرنامج عن تغير موعد الصرف ليتم وفقاً للتقويم الميلادي في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً على هذا القرار الملكي الصادر أصبح يتم الصرف في هذا الموعد ويتغير في حالة وافق موعد الصرف أجازة رسمية، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة 33 شهر أغسطس في يوم الاثنين القادم الموافق 10 من شهر أغسطس.

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نتائج الأهلية الدورة 33 شهر أغسطس:

أعلن حساب المواطن منذ أيام قليلة عن صدور نتائج الأهلية الدورة 33 شهر أغسطس، ويمكن للمواطن السعودي المستحق التأكد من أهليته من خلال الدخول على صفحة حساب المواطن الرسمية، كما يتمتع البرنامج بالعديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج أشار إلى ضرورة تحديث بيانات المواطن حتى تتوافق مع آخر تحديث لدى الجهات، وفي حالة الامتناع عن التحديث يتم حرمان المواطن من الصرف.