شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في واقعة فقد مواطن لابنته وزوجته بسبب جدار وسط الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية المقطع الذي نشرته " صدى " لمواطن فقد ابنته وزوجته في حادث مروع في أبحر الشمالية، أعلنت أمانة محافظة جدة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة.
وأكدت الأمانة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبدية أسفها للحادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصابين.
وكان المواطن أوضح كيفية تعرض مركبة أسرته لحادثة الارتطام، بجدار أحد المنازل، مطالباً بمحاسبة المتسببين بالحادثة.
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