شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: «أمطار هذه الأيام لا تُنبت نبتًا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف خبير المناخ الدكتور خالد الزعاق إن أمطار هذه الأيام، تسمى الهريف، وتعرف بـ”القيضيّة".

وقال إن أمطار الهريف لا تُنبت نبتًا ولا تنفع الأرض، بعكس أمطار الخريف التي تكون في زمن الوسم.

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وأضاف أن الأمطار التي تسقط على جنوب المملكة ومرتفعات الحجاز واليمن وسلطنة عمان تُسمى “خريفاً” وصفًا لا فصلاً؛ لأنها تتزامن مع فترة خرف التمر.

وأوضح أنه بعد 15 عاماً من الآن وفي عام 1456هـ، سيكون عيد الأضحى بآخر أيام الشتاء، وبعد 30 ليلة من اليوم سيشعر الناس ببرودة آخر الليل وتشعل النار بالعراء من باب الاستئناس.

وأشار إلى أنه بعد 70 ليلة سيشعر الشخص ببرودة الأجواء آخر النهار ويشعل النار نازلوا الصحراء من باب الضرورة للتدفئة.