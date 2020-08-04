السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يأمر بالشروع في الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ



الجزائر 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالشروع في الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ مع الحفاظ على إجراءات الوقاية من

وأوضح المجلس الأعلى للأمن في بيان له بعد انتهاء اجتماعه اليوم أن الإجراء سيشمل في المرحلة الأولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها ألف مصلي على أن تكون متبوعة فيما بعد بفتح المساجد الأخرى شريطة احترام التدابير الوقائية من الوباء.

وأمر الرئيس تبون وفقاً للبيان السلطات فيما يتعلق بفتح الشواطئ والمنتزهات بحضور أمني مكثف في الميدان والسهر على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.

وأكد البيان أن الدولة ستبقى في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من جانب المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

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الجزائر 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالشروع في الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ مع الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح المجلس الأعلى للأمن في بيان له بعد انتهاء اجتماعه اليوم أن الإجراء سيشمل في المرحلة الأولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها ألف مصلي على أن تكون متبوعة فيما بعد بفتح المساجد الأخرى شريطة احترام التدابير الوقائية من الوباء.وأمر الرئيس تبون وفقاً للبيان السلطات فيما يتعلق بفتح الشواطئ والمنتزهات بحضور أمني مكثف في الميدان والسهر على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.وأكد البيان أن الدولة ستبقى في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من جانب المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة الجميع.// انتهى //01:34ت م0145

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