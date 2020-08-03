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33 ولادة في الأيام الثلاثة للعيد في مستشفى الجوف
إسعاف النساء قدم خدمات إسعافية إلى 160 حالة
متابعات الخليج 365 - واس
شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك ولادة 33 طفلاً.
وأوضحت صحة الجوف، أن الولادات تمثلت في 8 ولادات بإجراء عملية قيصرية، و 25 ولادة طبيعية، مفيدة أن إسعاف النساء قدم خدمات إسعافية إلى 160 حالة، وأن 41 حالة جرى تنوميها لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة، بينما قدم إسعاف الأطفال خدماته إلى 235 حالة طارئة، نُوّمَ 10 منها.
من جهة أخرى زار فريق من منسوبي مستشفى الولادة الأطفال المنومين ضمن المعايدة السنوية للاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.
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