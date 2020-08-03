استشاري: كورونا سيظل قائمًا حتى العثور على تطعيم

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، أن هناك مؤشرات تؤكد وجود حل لأزمة وباء كورونا المستجد.

وتابع غزال، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، اليوم الاثنين أن هذا الحل لن يكون على المدى القريب، أي ليس غدًا أو بعد غد أو بعد 3 شهور، لكن يجب أن يكون هناك أمل في التوصل لحل لهذا الأزمة.

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ولفت غزال إلى أنه بدون تطعيم سيظل الفيروس قائمًا، كما ضارب المثل بالصين التي وصلت إلى صفر إصابات ثم عادت الحالات في الظهور مرة أخرى، وكذلك دولة أستراليا.

وذكرت دراسة حديثة أن الإنسان من الممكن أن ينقل عدوى كورونا المستجد إلى الحيوانات المنزلية مثل القطط والكلاب.

وأجرى باحثون إيطاليون الدراسة شمالي إيطاليا، خاصة في مقاطعة لومبارديا، وشملت 540 كلبًا و277 قطة كانت تعيش في منازل بها مصابين بـ”كورونا” أو مناطق ذات كثافة عالية من حالات الإصابة. وتبين من خلال الدراسة أن 3.4% من الكلاب و3.9% من القطط كوّنت أجسامًا مضادة للفيروس.

وقال رئيس معهد “فريدريش لوفر” الألماني لصحة الحيوان، توماس ميتنلايتر: إن نتائج الدراسة ليست مفاجئة، وأضاف: “إنها تؤكد ما نعرفه بالفعل حول عدوى كورونا نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر إلى الحيوانات”، متابعًا أن الدراسة تؤكد التقييم الحالي للمعهد بأن الكلاب أو القطط لا تؤدي حتى الآن دورًا في نشر فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن العامل المؤثر هو انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

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