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المسن أسفل أحد جسور الرياض يمني يمتهن التسول
جرى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، حول وجود مسن سعودي تحت أحد الجسور، مؤكدةً أنها وقفت على الحالة وذلك بعد إشراف فريق من الوزارة والجهات ذات الاختصاص.
وقالت الموارد البشرية بحسب “عكاظ”: إن المسن متسول من الجنسية اليمنية، وتمت استضافته سابقًا بشكل مؤقت حسب النظام في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، لينتقل بعد ذلك إلى دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة جازان حسب رغبته لوجود أقارب له فيها حسب ما ذكر، وتم تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة له، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة طلب الخروج من الدار، والذهاب مع أقاربه.
وأضافت الوزارة أنه جرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية، لاختصاصهم في التعامل مع حالات غير السعوديين.
وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمقيمين بتحري الدقة والمصداقية وعدم نشر الشائعات وعدم تشجيع مثل هذه الحالات للتسول، داعية الوزارة إلى إبلاغ الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.
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