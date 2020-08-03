محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها. ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة. 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 11:23 PM Advertisements والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها. ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة. الكلمات المفتاحية ، والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله ،

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