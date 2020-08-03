شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع الكهرباء في الحشرج بسبب الأمطار الغزيرة " صور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرد على المراكز الجنوبية لمحافظة تربة شملت عصماء والحائرية والحشرج والخمرة. هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرد على المراكز الجنوبية لمحافظة تربة شملت عصماء والحائرية والحشرج والخمرة. وتسببت العواصف في تضرر الخط الناقل للكهرباء مما أدى إلى انقطاعها عن مركز الحشرج والخمرة، كما اقتلعت الهناقر والأشجار البرية مثل السمر والسرح. وفي السياق ذاته، قال سكان الحشرج إن أمطار الخريف لم تهطل على محافظة تربة ومراكزها منذ 32 عاما، موضحين أنها تتميز بالعواصف الشديدة والغزارة. Advertisements

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