شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار تٌغرق شوارع جازان وتٌعيد أزمة تصريف المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة في جازان، اليوم الاثنين، في غرق الشوارع وامتلاء بعضها بالمياه مما أعاد أزمة مشاريع تصريف المياه للواجه.

وكانت أمانة جازان قد أوضحت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25 % من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ حيث صرفت مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بوساطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.

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ولفتت إلى أن المواقع التي لا تشملها شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة في المدينة فقد تمت مباشرة نزحها بوساطة فِرق الأمانة الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك، إذ قامت الفِرق الميدانية بسحب ونزح كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع، ولا يزال العمل مستمرًّا على مدار الساعة لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

كما أوضحت الأمانة أن هناك دراسات لمشروعات تصريف مياه الأمطار بالمدينة، انتهت منها أمانة منطقة جازان أخيرًا، وتهدف إلى توسعة محطة تصريف مياه الأمطار الحالية.