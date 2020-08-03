شكرا لمتابعة خبر عن " تعزيز الصحة النفسية " يحذر من تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي. دعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر موقع " تويتر ": " ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات ". وطالب المركز الجهات المختصة بسرعة التدخل لتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " تعزيز الصحة النفسية " يحذر من تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.