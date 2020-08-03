شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تُعلق على افتراش مُسن للأرض تحت أحد الجسور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأثنين، على ما تم تداوله بشأن افتراش مسن للأرض تحت أحد الجسور.

وقالت الوزارة في أول تعليق لها إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة.

ولفتت إلى أنه اتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين.