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فوربس:«نساء السعودية يملكن 42% من ثروات النساء بالشرق الأوسط»

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجرت مجلة فوربس الأمريكية دراسة حول النساء في المملكة وثرواتهن؛ حيث كشفت أن النساء في السعودية يملكن نحو 327 مليار دولار.

وقالت المجلة إن تلك الثروة تشكل ما يقارب 42% من إجمالي ثروات النساء في الشرق الأوسط البالغة حوالي 786 مليار دولار.

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وكانت المجلة أعدت قائمة بأقوى رائدات الأعمال السعوديات اللاتي أسسن علامة تجارية شرق أوسطية، وضمت القائمة: رزان العزوني وأروى البنوي، وهنيدة صيرفي، ونورة آل الشيخ، وجميعهن يملكن علامة تجارية بأسمائهن.

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