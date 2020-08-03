شكرا لمتابعة خبر عن فوربس:«نساء السعودية يملكن 42% من ثروات النساء بالشرق الأوسط» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجرت مجلة فوربس الأمريكية دراسة حول النساء في المملكة وثرواتهن؛ حيث كشفت أن النساء في السعودية يملكن نحو 327 مليار دولار.

وقالت المجلة إن تلك الثروة تشكل ما يقارب 42% من إجمالي ثروات النساء في الشرق الأوسط البالغة حوالي 786 مليار دولار.

Advertisements

وكانت المجلة أعدت قائمة بأقوى رائدات الأعمال السعوديات اللاتي أسسن علامة تجارية شرق أوسطية، وضمت القائمة: رزان العزوني وأروى البنوي، وهنيدة صيرفي، ونورة آل الشيخ، وجميعهن يملكن علامة تجارية بأسمائهن.

اقرأ أيضا: