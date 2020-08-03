شكرا لمتابعة خبر عن فوربس:«نساء السعودية يملكن 42% من ثروات النساء بالشرق الأوسط» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أجرت مجلة فوربس الأمريكية دراسة حول النساء في المملكة وثرواتهن؛ حيث كشفت أن النساء في السعودية يملكن نحو 327 مليار دولار.
وقالت المجلة إن تلك الثروة تشكل ما يقارب 42% من إجمالي ثروات النساء في الشرق الأوسط البالغة حوالي 786 مليار دولار.
وكانت المجلة أعدت قائمة بأقوى رائدات الأعمال السعوديات اللاتي أسسن علامة تجارية شرق أوسطية، وضمت القائمة: رزان العزوني وأروى البنوي، وهنيدة صيرفي، ونورة آل الشيخ، وجميعهن يملكن علامة تجارية بأسمائهن.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر فوربس:«نساء السعودية يملكن 42% من ثروات النساء بالشرق الأوسط» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.