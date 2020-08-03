شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح حقيقة تعرض المتعافين من كورونا لتلف في عضلة القلب " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق استشاري أول أمراض وقسطرة القلب بالحرس الوطني، الدكتور محمد البارقي، على النتائج التي خرجت بها دراسة ألمانية حول تعرض المتعافين من فيروس كورونا المستجد لتلف جزئي في عضلة القلب.

وقال البارقي، خلال حواره عبر " قناة الإخبارية "، إن معظم المتعافين من فيروس كورونا المستجد أصيبوا بالتهابات بسيطة في القلب، على غرار التغيرات التي تطرأ على العضلة بعد الإصابة بالإنفلونزا.

وأبان أن نتائج الدراسة الألمانية ليست جديدة وتم رصدها من قبل في الصين، لافتا إلى أن الصينيين اكتشفوا إصابة المتعافين ببعض التجلطات البسيطة في الأوعية الدموية، موضحا أنه أقل ضررًا من إصابة الشريان التاجي بتجلطات.