رسالة تحذيرية من سفارة المملكة بكوريا الجنوبية: «ابتعدوا عن هذه الأماكن»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية، رسالة إلى مواطنيها في كوريا. وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية، رسالة إلى مواطنيها في كوريا. ولفتت السفارة إلى أن السلطات الكورية رفعت حالة التأهب في مدينة سول والمناطق الوسطى إلى أعلى مستوى بشأن هطور الأمطار الغزيرة. Advertisements وطالبت السفارة المواطنين والمواطنات بالتحقق من معلومات الطقس بشكل متكرر قبل الذهاب إلى الخارج. وناشدتهم بالابتعاد عن الأماكن الساحلية والخطرة، وعدم الاقتراب من الأودية والأنهار، وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية. ودعت السفارة إلى التواصل في حالة الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة على مدار 24 ساعة على الرقم (00821089626999).

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